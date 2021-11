Pickens County, S.C. Deliquent Tax Notifications

MAP# OWNER (NOW OR FORMERLY) AMOUNT DUE AS OF 10-28-2021

5028-17-12-1188 ROPER, TRACY NKA TRACY ADAMS $640.62

5049-11-56-9792 ADDINGTON, JACK W. $142.37

4058-05-19-1034 ALEXANDER, DANIEL B. & FRANCES MOZELLE ALEXANDER, HEIRS OF, $326.05

4058-05-09-7214 ALEXANDER, DANIEL & MOZELLE ALEXANDER, HEIRS OF, $359.95

5100-18-31-2181 ALLEN, TERRY LEE $3,783.26

4165-00-50-3469 ALLIED TREE SERVICE, INC. $299.41

4132-00-21-2074 KEEFE, AARON T. $916.84

5116-00-30-0354 ANDERS, JIMMY RAY & JOHN DAVID ANDERS $804.71

5101-00-24-7216 ANTHONY, MICHAEL S. $610.93

4065-16-73-6947 ARREDONDO, HUMBERTO $1,945.75

4065-19-61-4706 ARREDONDO-VACA, HUMBERTO $671.90

5009-07-59-4275 BAGWELL, BOBBY JOE, HEIRS OF, $479.62

5019-14-34-6847 BAGWELL, GRADY L., JR. & LINDA B. BROOKS $2,222.61

5029-19-50-6689 BELL, KELSEA ALYSE & TRAVIS EARL NEWMAN $525.84

5019-17-12-8354 BELT, TIMOTHY JAMES $299.41

4175-01-06-3409 BINGMAN, CHARLES E. C/O KERRY R. BINGMAN $206.48

5019-19-62-1327 BISHOP, LINDA $287.14

5029-11-65-9708 BLACK, EUFALLA M., HEIRS OF, $362.52

4140-00-94-0745 BLACK, MICHAEL; JANICE ALEXANDER; VICKIE DURHAM, DONNA MCALISTER; JUDY SUMMERS, KATHY TURNER & TRAVIS YOUNG $377.75

5120-13-13-8286 BLASSINGAME, NYTASHA $278.16

5039-05-09-1295 BLOCK, BRIAN & PAMELA BLOCK $1,323.16

5140-13-24-4410 BOWENS, LEO D. & PATRICIA BOWENS $317.03

5029-09-15-4558 BOWERS, ROBERT $507.71

5131-02-75-1621 BOYES, WINSTON L. & CAROL L. BOYES $123.94

4190-07-68-0305 BRANNEN, MELLISA ANN $567.83

4097-05-18-0999 BRAY, BERNARD, JR. $2,219.01

5130-00-87-0169 BRAY, BRANDIE L. $89.08

5150-13-03-6458 BRIDGES, CARLTON F. $634.40

5019-20-80-1577 BROWN, GLADYS G., HEIRS OF, $1,119.30

5115-00-03-5479 BROWN, WILLIAM R. $1,259.70

4181-14-34-7393 BRYANT, TONY, HEIRS OF, $268.92

4162-00-96-2605 BURGESS, JAMES E., HEIRS OF, $447.94

5019-18-21-8771 BURTON, BRUCE P. $254.91

4140-00-93-8762 CAIN, RONALD (LIFE ESTATE) $1,108.28

4123-00-96-1203 CAMBRIDGE ASSOCIATES, LLC $601.89

4193-04-53-6519 CAPPS, ANTHONY B. $507.90

4191-12-87-3021 CARVER, ANTHONY RAY (LIFE ESTATE); ELAINE TODD, TRUSTEE; JEFFREY PAUL BLACK; DIAMOND RENEE BLACK & JONATHAN LEE BLACK $471.26

4097-13-22-4619 CARVER, WILLIAM TIMOTHY $163.89

4182-16-92-5612 CASSELL, JULIA N., HEIRS OF, $1,724.22

4065-15-54-2036 CENTRAL LAND COMPANY, LLC $69.21

4065-15-72-4517 CENTRAL LAND COMPANY, LLC $1,999.42

5009-11-75-3114 CHANDLER, RICHARD P. $269.75

5019-13-12-8993 CHAPMAN, DANNY LEE, HEIRS OF, $168.82

4183-00-55-5268 CHILDRESS, CINDY $539.96

5131-01-37-8627 CHILDRESS, LORETTA N. $278.16

4162-00-81-7158 CLARK, JIMMY FRANK & EARLINE CLARK $411.82

5120-00-97-1329 CLAY, GREGORY $409.06

4133-00-04-5084 CLIFFS AT KEOWEE COMMUNITY ASSOCIATION, INC. $373.13

4121-00-94-9618 TOLAND, MARK JASON & ROBYN MICHELLE TOLAND $28,066.71

5028-13-03-2943 COKER, TERRI JO $834.74

4174-00-23-7804 COLE, SHANA CATER $129.97

4067-16-73-8503 COLLINS, JAMES L. $467.34

5104-00-71-4942 CONNELLY, C. E., JR (LIFE ESTATE) & VERLIN ANN P. CONNELLY (LIFE ESTATE) $865.37

4144-00-11-4990 COOK, BRADFORD E., TRUSTEE OF THE JANE M. WHITE 1988 IRREVOCABLE TRUST $1,505.04

5006-02-56-9513 COPE, RANDALL & LISA COPE $550.91

4134-00-73-5071 CORDRAY, THOMAS F., JR. $601.89

5019-20-71-9391 CORNERSTONE FOUNDATION $4,016.90

4183-00-77-3973 COUCH, JOHN DAVID $118.24

5039-14-43-3309 CRUMP, EUGENIA S., RICHARD CRUMP, EDITH CRUMP, JERRY CRUMP & TIM CRUMP $358.78

5151-00-04-6362 CULCLASURE, JEFFREY $941.66

4054-17-02-4156 CURETON, EVELYN W. & MARY CURETON $3,635.74

4065-15-63-9991 CURETON, MARY $1,197.67

4065-15-64-9132 CURETON, MARY $963.12

4053-08-99-8458 CURETON, MARY E. $3,097.98

4065-15-64-9202 CURETON RENTAL PROPERTIES $631.79

5019-20-81-8320 CURETON RENTAL PROPERTIES $1,010.43

4044-19-62-8378 CURETON RENTAL PROPERTIES, LLC $2,724.85

5131-04-74-6292 DALEY, SEAN D. $476.78

4046-04-83-6249 DAVIS, JOHN THOMAS $260.76

5019-19-50-7426 DELEGATTI, SHEENA & CLAYTON ODELL WILLIAMS $894.52

5102-00-95-2853 DOCKERY, CHARLES (LIFE ESTATE), ANDREW S. ROWLAND & GINA K. ROWLAND, HEIRS OF, $292.15

5019-16-72-7544 DUKES, SANDRA BROWN & LAURIE BROWN COKER $454.29

4069-00-41-0957 DURHAM, DENNIS $472.45

4151-00-98-3738 DURHAM, SHENEQUIA $292.79

4048-16-83-8887 ECHERD, JEMIMA C., HEIRS OF, $5,398.40

5059-14-22-5664 EDWARDS, WALTER EARLE & CHARLES DOUGLAS EDWARDS $831.85

4144-00-01-9835 EICHNER, ROBERT E. $1,866.31

5124-00-04-2083 ELLENBURG, CHARLES E., III $277.64

5124-00-04-7234 ELLENBURG, CHARLES E., SR. (LIFE ESTATE), CHARLES E. ELLENBURG, JR. (LIFE ESTATE) & CHARLES E. ELLENBURG, III $1,225.21

5124-00-05-6531 ELLENBURG, CHARLES E., SR. (LIFE ESTATE), CHARLES E. ELLENBURG, JR. (LIFE ESTATE) & CHARLES E. ELLENBURG, III $173.15

5107-00-01-3621 EVANS, ERNEST A. & JULIA H. EVANS $99.82

4049-00-60-9987 FAMILY LIVING, INC. $1,002.03

5112-04-91-2425 FENDLEY, THOMAS F., JR., VIRGINIA ANN F. MCCLURG & KIMBERLY F. CUMMINGS $513.93

5018-17-02-8247 FERGUSON, KEISHA ROPER $278.90

4086-00-96-1379 FIELDS, RAYMOND L. & GRETA NEDINE FIELDS $567.90

4181-20-92-6091 FINLEY, CHARLES A., JR. $4,488.16

4182-07-78-4451 FINLEY, JERRI MARIE $858.02

4182-08-78-5147 FINLEY, JERRI MARIE $1,100.43

4182-20-81-3120 FINLEY, SHANE $270.39

4183-00-55-4061 FISHER, RAY A. $123.60

4097-05-17-4641 FORD, NEARLDINE M. $919.83

5100-00-28-8429 FRANKS, ROGER G. $185.09

5140-20-71-7708 FREEMAN, BARBARA A. $584.60

5019-11-55-8878 GANTT, SAM LEON; ANGELA J. SIMPSON; BEN JULIUS GANTT; TRACY ANTHONY GANTT; LATRINA DENISE GOODMAN; LILY MARIE RHOADES; ALECIA M. SHERIFF; ANNETTE Y. SIMPSON; LATRINA D. SIMPSON $1,121.67

4053-13-03-3989 GARNETT, SHIRLEY LENA BELLE M. $2,192.89

4150-00-71-7954 GARREN, JANICE B., HEIRS OF, $726.37

5019-11-66-7470 GARY, MAUDE $569.22

4184-00-73-4067 GARY, CLARA $197.84

4097-05-29-2423 GARY, WILLIE R. & CLARA M. GARY $1,295.08

4097-05-29-2511 GARY, WILLIE R. & CLARA M. GARY $1,464.99

5140-18-21-7009 GILLIAM, JOSHUA $149.52

4097-06-48-3216 GRANT, LARRY E. $1,263.65

4046-00-96-2713 GREEN, JACK & KENDRA GREEN $112.84

4046-00-96-4490 GREEN, JACK & KENDRA GREEN $121.31

5131-02-85-2406 GREER, VICKI, TRUSTEE, & TAMMY L. HAMBY $278.16

4155-00-35-8945 GURLEY, LAUREN M. $1,499.64

5019-15-63-2023 HAGOOD J E $329.01

4130-00-80-3300 HALL, DARLENE J. & TERRY R. FOXX $928.07

5019-12-75-7365 HALL, SABRINA $711.28

5019-11-65-7371 HALLUMS, SABRINA J. $186.63

4190-05-18-9262 HAMMOND, MARY C. $119.36

4054-12-77-8263 HAMPTON, AGNES N. $137.76

5028-11-65-6491 HARBIN, HOVEY B., HEIRS OF, $651.91

5019-11-65-8425 HARN PROPERTIES, LLC $186.63

5019-12-76-6014 JERSEY JAM PROPERTIES, LLC $270.39

5019-15-64-7504 HARN PROPERTIES, LLC $220.14

5123-04-74-1716 HARRIS, PAUL STEVEN $455.45

4175-01-35-3026 HASHEMI, NIKOU $279.71

4175-01-35-4151 HASHEMI, NIKOU $235.77

5100-20-80-2054 HAYES, CAROL $803.58

5009-08-88-3867 HENDERSON, PATTY & CHRISTOPHER HENDERSON, HEIRS OF, $388.45

4192-00-53-6171 HENDRICKS ROBERT F., HEIRS OF, $827.64

4088-05-18-6744 HERD, BARRY J., SR. $544.09

5105-00-85-3406 HODGE, CHARLES D. $950.26

4190-14-34-9869 HOLLIS, COREY A. $638.80

5110-09-27-4155 HOOPER, IRENE O’SHEILDS $229.59

5029-10-46-4060 HOUSTON, BETTY F. $887.16

5019-07-69-7533 HOUSTON, TOMMY GREGORY; RICHARD A. HOUSTON & RYAN G. HOUSTON $2,076.80

5039-08-88-7428 HOWES, BRENDA $423.60

5132-03-24-4809 HUDSON, CARROLL $435.59

4099-00-61-6621 HUDSON, DON E. & GREGG COBB $115.11

4086-00-08-9290 HUFF, JASON S. $680.37

4098-18-31-4358 HUTCHENS, CALVIN $458.04

5140-15-63-9085 INABINETT, DONALD M. $278.16

4065-15-64-6277 ISHAM, ABE, HEIRS OF, $178.51

4048-00-75-0899 JD OWEN CONSTRUCTION, LLC $596.84

5006-02-58-2723 JOHNSON, BOBBY R., JR., CHARLES R. JOHNSON & JAMES ALLEN JOHNSON $927.34

4097-13-12-1538 JONES, JUSTIN & KIMBERLY SUE M. JONES $277.64

4097-00-02-9497 JONES, MATTHEW M. & KIMBERLY S. JONES $123.60

5019-09-07-8352 JONES, SANDRA KARON & LOIS C. MCCALL $785.91

4181-19-62-8053 JONES, SARAH E. $896.68

5048-08-98-5472 KELLEY, JIMMY EDWARD, III (LIFE ESTATE), JOSHUA LEE CLAPPISON (LIFE ESTATE) & STACY ANN KELLEY $642.91

5048-08-98-5722 KELLEY, STACY ANN, TRUSTEE; ANTHONY RYAN HEADEN; JIMMY EDWARD KELEY, III & STACEY ANN KELLEY (LIFE ESTATE) $350.88

4097-09-15-5239 KELLNER, CHUCK & ANGELA KELLNER $181.56

4076-00-72-3855 KELLY, TERESA M. $418.85

4124-00-90-7918 KEOWEE, LLC $2,393.22

4046-20-90-7980 KIRKLAND, DELIA F., HEIRS OF, $2,530.20

5019-18-30-1817 KNECHT, ROLAND CHRIS $292.15

4099-00-32-4570 KREMPER, TIMOTHY PAUL $350.19

4069-00-86-7920 LACKEY, DANIEL R. & KRISTEN L. LACKEY $284.89

4037-00-83-2164 LADD, PEGGY S. $205.10

5019-05-28-1904 LAKEFIELD PROPERTIES, LLC $1,081.76

5111-00-91-4851 LD LINK, LLC $2,395.44

5132-02-79-7069 LEPPARD, L. E. $539.87

4193-00-07-9714 LESLEY, ADRITH $420.25

4065-18-21-526503 LIN, XIAOHONG $1,784.78

4144-00-22-0957 LOOPER, T. P. $1,685.67

4182-06-37-1895 LOVEJOY, TIMOTHY O. & JENNIFER L. LOVEJOY $178.71

4053-10-47-3335 MANNING, HENRY $1,552.52

4088-15-63-4940 MASTERS, DESTINY GALLOWAY $635.91

4047-00-69-7682 MAULDIN, WALLACE DALE $1,236.69

4037-00-72-6621 MCCLURE, RICHARD PRESTON & ELMER R. DAVIS, HEIRS OF, $292.15

4096-00-03-5196 MCDANIEL, TIMOTHY M. $613.86

4053-06-47-9650 MCGEE, JAMES RAY $283.88

4132-00-11-2052 MCGRAW, PAUL E. & BETTY A. MCGRAW $818.95

4059-18-31-7850 MEALOR, GLADYS L., HEIRS OF, $576.68

5029-10-26-9692 MEDLIN, EVELYN LOUISE $361.60

4174-00-22-4909 MERCK, ASHELY & BLANCHE C. KINSEY, TRUSTEE, (LIFE ESTATE) HEIRS OF $67.03

4174-00-23-9488 MERCK, ASHELY & BLANCHE C. KINSEY, TRUSTEE, (LIFE ESTATE) HEIRS OF $720.88

5111-01-45-7360 MERCK, WILLIAM $321.18

5110-15-64-0450 MERCK, WILLIAM D. $916.72

5120-00-59-8803 MERCK, WILLIAM D. $292.70

5121-00-50-9863 MERCK, WILLIAM D. $81.03

5120-00-69-0831 MERK, ASHLEY S. $209.20

4174-00-42-0489 MILLER, MELVIN C. & DONNA SIMMONS MILLER $268.83

5131-02-99-3331 MOONEY, GERALDINE FRANCES HAMILTON, HEIRS OF, $79.26

4096-00-90-9130 MOORE, CARL B., JR., HEIRS OF, $132.54

5106-00-89-5430 MORAN, POLLY LYNN T. & GLENDA E. THOMAS $651.84

4046-00-95-0737 MORGAN, TIMOTHY ROSS $466.27

4046-00-95-3637 MORGAN, TIMOTHY ROSS $466.27

5006-02-65-0604 MORRIS, WADE H., JR. $393.72

4044-16-93-2319 MOSCATI, PAUL & SARA MOSCATI $4,780.07

4194-00-55-3699 MOSER, LISA $148.04

4077-20-91-7410 MOSTELLER, MARY A. $123.60

4190-09-15-1375 MULKEY, PATRICK E. $899.50

4065-10-35-8688 NANNEY, LISCHER G., ELIZABETH PAGE STROUD & WENDY FREEMAN $947.33

4054-13-23-1281 NDIELI, CHERYL DIANNE, KIMBERLY RICKMON, ALEX EUGENE WILLIAMS, ANGELA JEANETT WILLIAMS,CLYDE CURTIS WILLIAMS $616.67

5019-19-61-2668 NEU PROPERTIES, LLC $195.01

5123-00-49-8417 NICEWONGER, KENNETH E. & DEBORAH T. SNOW $597.27

4099-00-53-8076 NICHOLOS, BLANCHE, HEIRS OF, $872.94

5029-11-56-4070 NIX, J. L. $203.38

4099-00-60-9986 O’CONNER, MICHAEL & THERESA ASHMORE $800.52

4054-08-88-6832 OGLESBY, MILDRED JEAN, HEIRS OF, $102.40

5106-00-99-7522 OGLESBY, SHERRY B. $124.98

5048-08-98-3124 OK ENTERPRISES OF SC, INC. $263.62

4134-00-72-7756 OLSON, DOUGLAS $872.83

4194-00-49-4535 OPEN SPACE INSTITUTE LAND TRUST, INC. $1,317.92

4077-10-25-5097 OTERO, OTON PRADO $130.98

5059-19-51-1461 PALMER, MATTIE BEA (LIFE ESTATE) C/O REBECCA OSBURN, HEIRS OF, MARIA P. FREEMAN & MURRAY W. FREEMAN $515.56

4087-12-97-7380 PALMETTO REAL PROPERTY HOLDING CO., LLC $3,221.93

5143-01-05-1120 PARNELL, CARRIE D. & ISAIAH E. PARNELL $302.14

4065-20-90-4607 PAYNE, CHARLES W., HEIRS OF, & ROY E. TUTTON $81.19

5132-03-23-9098 PDH PROPERTIES, LLC $67.26

4059-17-20-0749 PELFREY, MARION $740.87

5019-19-60-2482 PLATOON CAPITAL LLC $111.24

5019-19-60-3312 PLATOON CAPITAL LLC $278.75

4076-06-39-0307 PRESSLEY, WAYNE $251.27

5049-09-16-1478 PRIDMORE, HAROLD D. & ROBIN D. PRIDMORE $404.30

5049-09-16-1329 PRIDMORE, ROBIN D. & HAROLD D. PRIDMORE $96.24

4175-01-48-3142 PROPERTY NETWORK, LLC $206.48

4175-03-34-1047 PROPERTY NETWORK, LLC $206.48

4181-15-52-5878 PROPERTY NETWORK, LLC $103.82

5134-00-47-7747 PULLEY, MICKEY A. & AMANDA H. PULLEY $277.64

4065-18-21-526502 WANG, QIAQIA $1,748.23

5009-19-51-4370 QUEEN, EDD & KATRINA STEWART $182.83

4123-00-95-1991 RACICOT-HILL, MICHELLE M. & STEVEN H. HILL $2,865.83

5105-00-41-5191 REECE, JOHN S. $958.30

4047-00-06-6796 REID, APRIL $136.31

4054-13-12-9829 REID, PURCELL & ROSA EMMA REID $374.13

5123-04-84-1739 REID, SAMMY M. $663.56

5120-20-90-3240 RESERVE AT FOREST BROOK, LLC $7,696.40

4131-00-04-2809 RESERVE PROPERTIES, LLC $924.64

5039-06-47-8894 RICHARDS, PAMELA S. & LAURA RUTH RICHARDS $620.96

5048-08-78-7348 ROBERTS, SHIRLEY B. $348.89

4053-10-35-7534 ROBINSON, ANGELIA R. $1,605.46

4053-00-51-0225 ROBINSON, AYANNAH J. $299.53

4053-00-51-2363 ROBINSON, DOUGLAS OMRI $292.15

5140-01-17-0396 ROBINSON, GRADY H., JR. & SANDRA M. ROBINSON $409.06

4181-20-71-5258 ROBINSON, RICHARD; CHANTEL ALLEN; GABRIELLE ROBINSON; KIARA ROBINSON; JANNA ROBINSON; CADEESHIA BAKER; LOHNTARYA ROBINSON; NIESHA AUSTIN; REGINALD WEBB & JEFFERY C. BAKER, JR. $1,615.34

4065-16-72-7529 ROCHESTER, JEFFREY LEE $205.10

4132-00-31-7252 ROCKVIEW PROPERTIES, LLC $137.89

5039-15-64-5960 ROOS, PATRICIA ANN (LIFE ESTATE) & CHARLES AUSTIN GRISWOLD $123.94

4172-00-13-7893 ROPER, SANDY $205.10

4172-00-13-8905 ROPER, SANDY $263.14

4044-19-51-293411 ROZAKOS JOHN G $489.09

4067-15-64-9263 RUSHTON, REBECCA $147.06

5019-17-11-7476 RUSSAS, DONALD FREDRICK, HEIRS OF, & CAROLYN MARIE RUSSAS $98.16

5135-00-04-8014 SATTERFIELD, CANDICE S. $71.67

4175-01-06-5672 SATTERFIELD, MARGIE, HEIRS OF, $206.48

4065-15-54-3330 SCHAUPP, ANN SHANNON, TRUSTEE, THE WILLIAM LEE SKINNER TRUST $799.69

4065-15-54-3518 SCHAUPP, ANN SHANNON, TRUSTEE, THE JOSHUA TOBIAS SKINNER TRUST $971.54

4065-15-54-6330 SCHAUPP, ANN SHANNON, TRUSTEE, THE JOSHUA TOBIAS SKINNER TRUST $984.36

4065-15-74-2342 SCHAUPP, ANN SHANNON, TRUSTEE, THE JOSHUA TOBIAS SKINNER TRUST $894.99

4186-00-31-5416 SCHNAU, MICHAEL JOSEPH, TRUSTEE, HEIRS OF, THE MICHAEL JOSEPH SCHNAU TRUST $569.92

4097-09-06-3362 HAMLIN, JUDY S. & PAUL DAVID SENTELL $1,104.72

4097-09-06-3464 HAMLIN, JUDY S. & PAUL DAVID SENTELL $116.19

4097-09-26-0869 SHEDD, MICHAEL B.; ANGELA R. CASON & TIMOTHY R. REVIS $909.16

5027-00-97-7216 SHERIFF, BRUCE M., HEIRS OF, & JANICE R. SHERIFF $432.16

4056-00-93-5067 SHILOH INVESTMENT GROUP, LLC $527.88

4194-00-45-0051 SHILOH INVESTMENT GROUP, LLC $394.42

4065-15-64-7048 SKINNER, JOSHUA TOBIAS, TRUSTEE, THE JOSHUA TOBIAS SKINNER TRUST $934.48

4065-15-74-0237 SKINNER, JOSHUA TOBIAS, TRUSTEE, THE JOSHUA TOBIAS SKINNER TRUST $899.93

5100-18-40-7886 SMITH, DAVID LINCOLN $270.39

4181-19-50-4565 SMITH, JILL R.; MICHELLE L. HERBERT & ROBERTA J. ROTH $865.02

4054-13-12-6889 SMITH, WILLIAM J., JR. $159.10

5131-02-65-2435 SNIPES, EMMA MAE, HEIRS OF, $584.60

4078-12-96-7804 STEPHENS, TYLER, HEIRS OF, $1,438.94

4098-00-54-7804 STEWART, CARL, HEIRS OF, $263.14

4098-00-54-9827 STEWART, CARL, HEIRS OF, $300.89

4098-00-64-0828 STEWART, CARL, HEIRS OF, $244.76

5008-15-64-6872 STEWART, JAMES R. & BETTIE M. STEWART $453.07

5059-18-31-5348 STOKES, WILLIAM A., III & SALLIE ANDREA STOKES $493.84

5019-17-01-7297 SURRETT, CAMLEY S. $599.48

5037-05-19-4468 SURRETT, JENNY C. $335.68

4181-20-81-8067 SWAN, RICHARD & JACLYN FRASER SWAN $5,493.81

4140-00-00-3797 SWANN, JOHN M. $2,524.12

5029-16-92-1737 TAMM II, LLC $1,554.51

5029-16-92-1785 TAMM II, LLC $3,341.17

5029-16-92-2708 TAMM II, LLC $2,330.74

5029-16-92-2836 TAMM II, LLC $3,360.91

4076-17-01-9672 TANKERSLEY, JOE $1,033.21

4076-17-11-0647 TANKERSLEY, JOE $807.24

4175-02-57-9150 TAO, STEVE & CRISTEN TAO $206.48

4144-00-13-6367 THE CLIFFS AT KEOWEE VINEYEARDS COMMUNITY ASSOCIATION, INC. $69.04

5106-00-89-3945 THOMAS, GLENDA ESTELLE $235.77

5059-10-46-0875 TIMS, GLORIA F. $1,009.27

4140-00-64-7794 TRIPP, STRATTON D. $386.47

5131-01-28-2915 TURNER, JONATHAN S. & ALLISON M. TURNER $448.30

4194-00-13-6890 UNKNOWN OWNER $67.26

5006-02-55-9738 UPSTATE INTEREST, LLC $364.69

5049-14-43-8364 V C TRANSPORTATION, LLC $5,109.12

4055-12-85-0988 VACA, RAMON ARREDONDO $138.99

4175-01-07-5123 VANDAELE, WILLIAM V., HEIRS OF, & MARCIA D. VANDAELE $206.48

5122-02-95-8038 WALLS, AMBER M. $561.66

4047-00-47-8939 WATERFORD PROPERTIES, LLC $504.92

4044-15-72-263200 WD COBB INVESTMENTS, LLC $5,190.52

5028-17-22-0472 WELBORN, JENNIFER ELLENBURG $1,654.89

5019-14-24-6652 WHITE, HELEN $107.54

5131-01-27-2769 WHITEHEAD, MARY $506.42

5150-01-09-4282 WHITMIRE, BRADLEY DAVID & JEFFERSON BEDFORD WHITMIRE $442.13

5100-05-28-3796 WILLIAMS, WALLACE M. $1,008.49

4184-00-64-4768 WILLIAMSON, LEROY, JR. $125.30

5140-20-81-4970 WORLEY, MELISSA LUCILLE & THOMAS MITCHELL WORLEY $439.16

4164-00-40-8481 ZIMMERMAN, FRAN C. $581.24

4164-00-40-9384 ZIMMERMAN, FRAN C. $106.33

4142-00-22-9050 207 OAKMONT SUNSET HOLDINGS, LLC $1,306.32

5121-00-04-6215 BROWN, JERRY G. $3,765.07

4097-09-26-2370 DEVELOPMENT ENTERPRISES, INC. $2,855.91

5038-19-50-1190 GWINN MEADOWS, LLC $720.18

5009-19-50-7712 EASTERLING, AMANDA A. & JOSHUA A. NIX $321.18

4192-10-45-2195 ROPER, DIANA H. $65.62